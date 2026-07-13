第 1 张图片，共 7 张图片
Jordan Interstate 23
Cruise Control 大童针织长裤
¥469
Jordan Interstate 23 Cruise Control 大童针织长裤采用柔软针织面料，结合休闲剪裁，伴你开启运动之旅。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；多口袋设计，便于存放随身小物件；弹性裤管口，营造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 黑
- 款式： JA3193-010
Jordan Interstate 23
¥469
Jordan Interstate 23 Cruise Control 大童针织长裤采用柔软针织面料，结合休闲剪裁，伴你开启运动之旅。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；多口袋设计，便于存放随身小物件；弹性裤管口，营造舒适穿着感受。
产品细节
- 44% 粘纤/38% 棉/16% 聚酯纤维/2% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： JA3193-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。