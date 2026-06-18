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Jordan Interstate 23
Highway Arched 大童短袖标志T恤
¥299
穿上这款棉质的 Jordan Interstate 23 Highway Arched 大童短袖标志T恤，开启你的运动之旅。经典版型结合落肩设计，营造自在舒适的穿着体验，让你活动自如。
- 显示颜色： 粉白
- 款式： JA3687-102
Jordan Interstate 23
¥299
穿上这款棉质的 Jordan Interstate 23 Highway Arched 大童短袖标志T恤，开启你的运动之旅。经典版型结合落肩设计，营造自在舒适的穿着体验，让你活动自如。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 粉白
- 款式： JA3687-102
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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