Jordan (Her)itage 女子短裤是 Jordan 品牌推出的一款单车短裤，助你畅享骑行。 这款短裤采用紧身贴合设计，弹性十足，设计灵感源自迈克尔·乔丹经典连体衣的剪裁线条。

Jordan (Her)itage 女子短裤是 Jordan 品牌推出的一款单车短裤，助你畅享骑行。 这款短裤采用紧身贴合设计，弹性十足，设计灵感源自迈克尔·乔丹经典连体衣的剪裁线条。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。