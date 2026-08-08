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Jordan (Her)itage
女子短裤
¥349
售罄：
此配色当前无货
Jordan (Her)itage 女子短裤是 Jordan 品牌推出的一款单车短裤，助你畅享骑行。 这款短裤采用紧身贴合设计，弹性十足，设计灵感源自迈克尔·乔丹经典连体衣的剪裁线条。
- 显示颜色： 黑/烟灰/健身红
- 款式： DO5027-010
Jordan (Her)itage
¥349
妥帖包覆，助力疾驰
Jordan (Her)itage 女子短裤是 Jordan 品牌推出的一款单车短裤，助你畅享骑行。 这款短裤采用紧身贴合设计，弹性十足，设计灵感源自迈克尔·乔丹经典连体衣的剪裁线条。
其他细节
- 采用柔韧出众的面料，可自如伸展，助你畅动自如
- 针织面料，柔软非凡
- 宽版腰部设计，提供有力支撑
- 内置插袋设计，方便存放随身物品
产品细节
- Jordan 紧身版型
- 印有 Jumpman 标志
- 面料：76% 聚酯纤维/24% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/烟灰/健身红
- 款式： DO5027-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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