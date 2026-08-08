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Jordan (Her)itage 女子短裤 - 黑/烟灰/健身红

Jordan (Her)itage

女子短裤

¥349

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Jordan (Her)itage 女子短裤是 Jordan 品牌推出的一款单车短裤，助你畅享骑行。 这款短裤采用紧身贴合设计，弹性十足，设计灵感源自迈克尔·乔丹经典连体衣的剪裁线条。


  • 显示颜色： 黑/烟灰/健身红
  • 款式： DO5027-010

Jordan (Her)itage

¥349

妥帖包覆，助力疾驰

Jordan (Her)itage 女子短裤是 Jordan 品牌推出的一款单车短裤，助你畅享骑行。 这款短裤采用紧身贴合设计，弹性十足，设计灵感源自迈克尔·乔丹经典连体衣的剪裁线条。

其他细节

  • 采用柔韧出众的面料，可自如伸展，助你畅动自如
  • 针织面料，柔软非凡
  • 宽版腰部设计，提供有力支撑
  • 内置插袋设计，方便存放随身物品

产品细节

  • Jordan 紧身版型
  • 印有 Jumpman 标志
  • 面料：76% 聚酯纤维/24% 氨纶。网眼布：81% 聚酯纤维/19% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/烟灰/健身红
  • 款式： DO5027-010

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