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Jordan Jumpman
大童全长拉链开襟连帽衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
Jordan Jumpman 大童全长拉链开襟连帽衫方便穿搭，让你随时开启下一场冒险。 全长拉链设计，柔软舒适。 风帽和口袋设计，演绎经典风格。
- 显示颜色： 樱粉
- 款式： FJ9732-606
Jordan Jumpman
¥499
Jordan Jumpman 大童全长拉链开襟连帽衫方便穿搭，让你随时开启下一场冒险。 全长拉链设计，柔软舒适。 风帽和口袋设计，演绎经典风格。
其他细节
- 斜纹面料，轻盈顺滑
- 全长拉链开襟设计，可供自主调节，为你塑就舒适感受
- 弹性罗纹袖口和下摆，帮助稳固衣身
产品细节
- 口袋设计
- 面布：77% 棉/21% 聚酯纤维/2% 氨纶。帽里：95% 棉/5% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 樱粉
- 款式： FJ9732-606
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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