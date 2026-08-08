 
第 1 张图片，共 5 张图片
Jordan Jumpman 大童全长拉链开襟连帽衫 - 樱粉

Jordan Jumpman

大童全长拉链开襟连帽衫

¥499

售罄：

此配色当前无货

Jordan Jumpman 大童全长拉链开襟连帽衫方便穿搭，让你随时开启下一场冒险。 全长拉链设计，柔软舒适。 风帽和口袋设计，演绎经典风格。


  • 显示颜色： 樱粉
  • 款式： FJ9732-606

Jordan Jumpman

¥499

Jordan Jumpman 大童全长拉链开襟连帽衫方便穿搭，让你随时开启下一场冒险。 全长拉链设计，柔软舒适。 风帽和口袋设计，演绎经典风格。

其他细节

  • 斜纹面料，轻盈顺滑
  • 全长拉链开襟设计，可供自主调节，为你塑就舒适感受
  • 弹性罗纹袖口和下摆，帮助稳固衣身

产品细节

  • 口袋设计
  • 面布：77% 棉/21% 聚酯纤维/2% 氨纶。帽里：95% 棉/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 樱粉
  • 款式： FJ9732-606

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。