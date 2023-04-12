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      Jordan Jumpman

      大童夹克

      ¥699

      穿上 Jordan Jumpman 大童夹克，令装备跃升新层级。该夹克采用聚酯纤维面料，结合网眼布里料，帮助保持舒适。

      • 显示颜色： 队橙
      • 款式： FJ5081-891

      尺寸与尺码

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