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Jordan
Jumpman 大童工装长裤
14% 折让
Jordan Jumpman 大童工装长裤兼具工装裤的实用性和长裤的舒适性，采用四向弹性梭织面料，提供充裕的活动空间。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；锥形裤腿搭配弹性裤管口，塑就稳固体验；多个宽敞口袋，可供安全存放现金、钥匙等随身小物件。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW2212-010
Jordan
14% 折让
Jordan Jumpman 大童工装长裤兼具工装裤的实用性和长裤的舒适性，采用四向弹性梭织面料，提供充裕的活动空间。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；锥形裤腿搭配弹性裤管口，塑就稳固体验；多个宽敞口袋，可供安全存放现金、钥匙等随身小物件。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。
产品细节
- 面布：87% 锦纶/13% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW2212-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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