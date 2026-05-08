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Jordan Jumpman 大童炫彩风格夹克 - 帆白

Jordan

Jumpman 大童炫彩风格夹克

14% 折让

Jordan Jumpman 大童炫彩风格夹克可助你打造吸睛造型，在人群中脱颖而出！梭织面料，轻盈舒适；落肩设计，营造轻松穿着感。拉链口袋，可安全存放现金、钥匙等重要小物件；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IZ8356-133

Jordan

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Jordan Jumpman 大童炫彩风格夹克可助你打造吸睛造型，在人群中脱颖而出！梭织面料，轻盈舒适；落肩设计，营造轻松穿着感。拉链口袋，可安全存放现金、钥匙等重要小物件；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶 
  • 手洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IZ8356-133

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