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Jordan
Jumpman 大童炫彩风格夹克
¥549
Jordan Jumpman 大童炫彩风格夹克可助你打造吸睛造型，在人群中脱颖而出！梭织面料，轻盈舒适；落肩设计，营造轻松穿着感。拉链口袋，可安全存放现金、钥匙等重要小物件；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IZ8356-133
Jordan
¥549
Jordan Jumpman 大童炫彩风格夹克可助你打造吸睛造型，在人群中脱颖而出！梭织面料，轻盈舒适；落肩设计，营造轻松穿着感。拉链口袋，可安全存放现金、钥匙等重要小物件；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。
产品细节
- 面料：100% 锦纶
- 手洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IZ8356-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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