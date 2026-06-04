 
第 1 张图片，共 3 张图片
Jordan Jumpman 大童运动短袜（3 双） - 调色暗灰

Jordan

Jumpman 大童运动短袜（3 双）

10% 折让

出众的支撑体验，从鞋内装备开始。Jordan Jumpman 大童运动短袜（3 双）不仅能为双足提供舒适支撑，还能轻松搭配你的鞋款。足面采用疏松针织设计，搭配罗纹足弓板带，帮助双足保持舒适；袜底、后跟与足尖处融入舒适加厚设计，在奔跑、起跳和跃动时，有效减缓冲击力。


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： HA5109-063

Jordan

10% 折让

出众的支撑体验，从鞋内装备开始。Jordan Jumpman 大童运动短袜（3 双）不仅能为双足提供舒适支撑，还能轻松搭配你的鞋款。足面采用疏松针织设计，搭配罗纹足弓板带，帮助双足保持舒适；袜底、后跟与足尖处融入舒适加厚设计，在奔跑、起跳和跃动时，有效减缓冲击力。

产品细节

  • 内含 3 双袜子
  •  
  • 可机洗
  •  
  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： HA5109-063

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。