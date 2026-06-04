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Jordan
Jumpman 大童运动短袜（3 双）
10% 折让
出众的支撑体验，从鞋内装备开始。Jordan Jumpman 大童运动短袜（3 双）不仅能为双足提供舒适支撑，还能轻松搭配你的鞋款。足面采用疏松针织设计，搭配罗纹足弓板带，帮助双足保持舒适；袜底、后跟与足尖处融入舒适加厚设计，在奔跑、起跳和跃动时，有效减缓冲击力。
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： HA5109-063
Jordan
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出众的支撑体验，从鞋内装备开始。Jordan Jumpman 大童运动短袜（3 双）不仅能为双足提供舒适支撑，还能轻松搭配你的鞋款。足面采用疏松针织设计，搭配罗纹足弓板带，帮助双足保持舒适；袜底、后跟与足尖处融入舒适加厚设计，在奔跑、起跳和跃动时，有效减缓冲击力。
产品细节
- 内含 3 双袜子
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- 可机洗
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- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： HA5109-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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