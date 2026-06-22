出众的支撑体验，从鞋内装备开始。Jordan Jumpman 大童运动短袜（3 双）不仅能为双足提供舒适支撑，还能轻松搭配你的鞋款。足面采用疏松针织设计，搭配罗纹足弓板带，帮助双足保持舒适；袜底、后跟与足尖处融入舒适加厚设计，在奔跑、起跳和跃动时，有效减缓冲击力。

显示颜色： 调色暗灰

款式： HA5109-063