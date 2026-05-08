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Jordan Jumpman 大童长裤 - 浅烟灰

Jordan

Jumpman 大童长裤

14% 折让
浅烟灰
黑

Jordan Jumpman 大童长裤采用弹性面料，助力自如畅动，堪称衣橱佳选。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；插手口袋，便于收纳小物件；可搭配不同 Jordan 上衣，打造风格统一的造型。


  • 显示颜色： 浅烟灰
  • 款式： IW1464-077

Jordan

14% 折让

Jordan Jumpman 大童长裤采用弹性面料，助力自如畅动，堪称衣橱佳选。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；插手口袋，便于收纳小物件；可搭配不同 Jordan 上衣，打造风格统一的造型。

产品细节

  • 面布：79% 锦纶/21% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅烟灰
  • 款式： IW1464-077

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