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Jordan
Jumpman 大童长裤
14% 折让
Jordan Jumpman 大童长裤采用弹性面料，助力自如畅动，堪称衣橱佳选。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；插手口袋，便于收纳小物件；可搭配不同 Jordan 上衣，打造风格统一的造型。
- 显示颜色： 浅烟灰
- 款式： IW1464-077
Jordan
14% 折让
Jordan Jumpman 大童长裤采用弹性面料，助力自如畅动，堪称衣橱佳选。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；插手口袋，便于收纳小物件；可搭配不同 Jordan 上衣，打造风格统一的造型。
产品细节
- 面布：79% 锦纶/21% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅烟灰
- 款式： IW1464-077
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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