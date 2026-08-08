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Jordan Jumpman
大童（男孩）加绒连帽衫
¥469
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Jordan Jumpman 大童（男孩）加绒连帽衫从复古叠搭中汲取设计灵感，巧妙融合街头服饰与运动休闲装备，塑就温暖舒适的连帽衫。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CT5390-010
Jordan Jumpman
¥469
温暖加倍，舒适加倍
Jordan Jumpman 大童（男孩）加绒连帽衫从复古叠搭中汲取设计灵感，巧妙融合街头服饰与运动休闲装备，塑就温暖舒适的连帽衫。
产品细节
- 正面袋鼠式口袋
- 面布：82% 棉/18% 聚酯纤维。帽里：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CT5390-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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