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Jordan Jumpman
大童（男孩）套头连帽衫
¥599
售罄：
此配色当前无货
Jordan Jumpman 大童（男孩）套头连帽衫方便穿搭，令孩子随时开启下一场冒险。 该款连帽衫采用匠心设计，缔造柔软舒适的穿着体验。 袋鼠式口袋搭配连帽设计，将经典风格演绎得淋漓尽致。
- 显示颜色： 大学红
- 款式： DV9252-657
Jordan Jumpman
¥599
休闲设计，舒适非凡
Jordan Jumpman 大童（男孩）套头连帽衫方便穿搭，令孩子随时开启下一场冒险。 该款连帽衫采用匠心设计，缔造柔软舒适的穿着体验。 袋鼠式口袋搭配连帽设计，将经典风格演绎得淋漓尽致。
其他细节
- 采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，触感轻柔
- 弹性罗纹袖口，帮助稳固衣身
产品细节
- 正面口袋
- 面布/帽里：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红
- 款式： DV9252-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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