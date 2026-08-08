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Jordan Jumpman 大童（男孩）套头连帽衫 - 大学红

Jordan Jumpman

大童（男孩）套头连帽衫

¥599

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Jordan Jumpman 大童（男孩）套头连帽衫方便穿搭，令孩子随时开启下一场冒险。 该款连帽衫采用匠心设计，缔造柔软舒适的穿着体验。 袋鼠式口袋搭配连帽设计，将经典风格演绎得淋漓尽致。


  • 显示颜色： 大学红
  • 款式： DV9252-657

Jordan Jumpman

¥599

休闲设计，舒适非凡

Jordan Jumpman 大童（男孩）套头连帽衫方便穿搭，令孩子随时开启下一场冒险。 该款连帽衫采用匠心设计，缔造柔软舒适的穿着体验。 袋鼠式口袋搭配连帽设计，将经典风格演绎得淋漓尽致。

其他细节

  • 采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，触感轻柔
  • 弹性罗纹袖口，帮助稳固衣身

产品细节

  • 正面口袋
  • 面布/帽里：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红
  • 款式： DV9252-657

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