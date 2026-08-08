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Jordan Jumpman 大童（女孩）长裤 - 浅北极粉

Jordan Jumpman

大童（女孩）长裤

¥369

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穿上 Jordan Jumpman 大童（女孩）长裤，无论是运动场畅跑还是居家玩乐，皆可悦享舒适体验。此款单品易于穿脱，内外皆具有柔软质感。采用弹性腰部和口袋设计，营造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 浅北极粉
  • 款式： DO9079-620

Jordan Jumpman

¥369

匠心设计，舒适非凡

穿上 Jordan Jumpman 大童（女孩）长裤，无论是运动场畅跑还是居家玩乐，皆可悦享舒适体验。此款单品易于穿脱，内外皆具有柔软质感。采用弹性腰部和口袋设计，营造非凡舒适感受。

其他细节

  • 采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，触感轻柔
  • 弹性裤管口设计，有助稳固贴合

产品细节

  • 口袋设计
  • 57% 棉/38% 聚酯纤维/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅北极粉
  • 款式： DO9079-620

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