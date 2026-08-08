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Jordan Jumpman 婴童套头连帽衫和长裤套装 - 碳素灰

Jordan Jumpman

婴童套头连帽衫和长裤套装

¥569
碳素灰
麻黄

售罄：

此配色当前无货

准备好了吗？ 穿上套装， 尽情畅玩！ Jordan Jumpman 婴童套装包含一件套头连帽衫和一条长裤，为小宝贝的下一场探险之旅缔造舒适穿着感受。


  • 显示颜色： 碳素灰
  • 款式： FJ9677-091

Jordan Jumpman

¥569

准备好了吗？ 穿上套装， 尽情畅玩！ Jordan Jumpman 婴童套装包含一件套头连帽衫和一条长裤，为小宝贝的下一场探险之旅缔造舒适穿着感受。

其他细节

  • 两件单品均可分别与小宝贝衣橱里的其他单品搭配穿着
  • 采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，触感轻柔

产品细节

  • 连帽衫/长裤：87% 棉/13% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 碳素灰
  • 款式： FJ9677-091

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