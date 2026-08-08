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Jordan Jumpman
婴童套头连帽衫和长裤套装
¥569
售罄：
此配色当前无货
准备好了吗？ 穿上套装， 尽情畅玩！ Jordan Jumpman 婴童套装包含一件套头连帽衫和一条长裤，为小宝贝的下一场探险之旅缔造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： FJ9677-091
Jordan Jumpman
¥569
准备好了吗？ 穿上套装， 尽情畅玩！ Jordan Jumpman 婴童套装包含一件套头连帽衫和一条长裤，为小宝贝的下一场探险之旅缔造舒适穿着感受。
其他细节
- 两件单品均可分别与小宝贝衣橱里的其他单品搭配穿着
- 采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，触感轻柔
产品细节
- 连帽衫/长裤：87% 棉/13% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： FJ9677-091
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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