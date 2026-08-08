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Jordan Jumpman
婴童套头连帽衫和长裤套装
¥599
售罄：
此配色当前无货
穿上 Jordan Jumpman 婴童套装，畅享舒适感受。柔软针织面料、配套设计结合休闲版型，缔造舒适自在的穿着体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB9461-010
Jordan Jumpman
¥599
舒适套装
穿上 Jordan Jumpman 婴童套装，畅享舒适感受。柔软针织面料、配套设计结合休闲版型，缔造舒适自在的穿着体验。
其他细节
- 两件单品均采用针织面料，内里加绒，柔软舒适
- 长裤采用弹性腰部设计，可伴随身体动作自如伸展，营造舒适贴合感
- 配套细节，打造协调造型
产品细节
- 连帽衫/长裤：面布：65% 棉/35% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB9461-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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