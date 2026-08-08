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Jordan Jumpman 婴童套头连帽衫和长裤套装 - 黑

Jordan Jumpman

婴童套头连帽衫和长裤套装

¥599

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此配色当前无货

穿上 Jordan Jumpman 婴童套装，畅享舒适感受。柔软针织面料、配套设计结合休闲版型，缔造舒适自在的穿着体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： FB9461-010

Jordan Jumpman

¥599

舒适套装

穿上 Jordan Jumpman 婴童套装，畅享舒适感受。柔软针织面料、配套设计结合休闲版型，缔造舒适自在的穿着体验。

其他细节

  • 两件单品均采用针织面料，内里加绒，柔软舒适
  • 长裤采用弹性腰部设计，可伴随身体动作自如伸展，营造舒适贴合感
  • 配套细节，打造协调造型

产品细节

  • 连帽衫/长裤：面布：65% 棉/35% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FB9461-010

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