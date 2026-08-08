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Jordan Jumpman 婴童渔夫帽和连体衣套装 - 健身红

Jordan Jumpman

婴童渔夫帽和连体衣套装

¥269
健身红
大学蓝

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Jordan Jumpman 婴童渔夫帽和连体衣套装是小宝贝理想的穿搭之选。渔夫帽采用优质法式毛圈面料，连体衣则采用弹性面料，可轻松搭配不同单品，为小宝贝缔造非凡舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： FJ5027-687

Jordan Jumpman

¥269

Jordan Jumpman 婴童渔夫帽和连体衣套装是小宝贝理想的穿搭之选。渔夫帽采用优质法式毛圈面料，连体衣则采用弹性面料，可轻松搭配不同单品，为小宝贝缔造非凡舒适的日常穿着体验。

其他细节

连体衣采用叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱

产品细节

  • 渔夫帽/连体衣：60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 渔夫帽：可机洗。连体衣：手洗
  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： FJ5027-687

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