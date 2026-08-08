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Jordan Jumpman
婴童渔夫帽和连体衣套装
¥269
售罄：
此配色当前无货
Jordan Jumpman 婴童渔夫帽和连体衣套装是小宝贝理想的穿搭之选。渔夫帽采用优质法式毛圈面料，连体衣则采用弹性面料，可轻松搭配不同单品，为小宝贝缔造非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 健身红
- 款式： FJ5027-687
Jordan Jumpman
¥269
Jordan Jumpman 婴童渔夫帽和连体衣套装是小宝贝理想的穿搭之选。渔夫帽采用优质法式毛圈面料，连体衣则采用弹性面料，可轻松搭配不同单品，为小宝贝缔造非凡舒适的日常穿着体验。
其他细节
连体衣采用叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱
产品细节
- 渔夫帽/连体衣：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 渔夫帽：可机洗。连体衣：手洗
- 显示颜色： 健身红
- 款式： FJ5027-687
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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