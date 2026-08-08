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Jordan Jumpman
婴童连帽连体衣
¥429
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此配色当前无货
Jordan Jumpman 婴童连帽连体衣采用珊瑚绒面料，柔软舒适，赋予小宝贝温暖舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 泡沫粉
- 款式： HA5299-663
Jordan Jumpman
¥429
柔软温暖，舒适体验
Jordan Jumpman 婴童连帽连体衣采用珊瑚绒面料，柔软舒适，赋予小宝贝温暖舒适的穿着体验。
其他细节
- 柔软珊瑚绒面料，温暖舒适
- 衣身上部采用拉链开襟设计，易于穿脱
- 弹性袖口设计，帮助稳固衣身
产品细节
- 面布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 泡沫粉
- 款式： HA5299-663
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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