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Jordan Jumpman 婴童连帽连体衣 - 泡沫粉

Jordan Jumpman

婴童连帽连体衣

¥429
泡沫粉
赭石沙色

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Jordan Jumpman 婴童连帽连体衣采用珊瑚绒面料，柔软舒适，赋予小宝贝温暖舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 泡沫粉
  • 款式： HA5299-663

Jordan Jumpman

¥429

柔软温暖，舒适体验

Jordan Jumpman 婴童连帽连体衣采用珊瑚绒面料，柔软舒适，赋予小宝贝温暖舒适的穿着体验。

其他细节

  • 柔软珊瑚绒面料，温暖舒适
  • 衣身上部采用拉链开襟设计，易于穿脱
  • 弹性袖口设计，帮助稳固衣身

产品细节

  • 面布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 泡沫粉
  • 款式： HA5299-663

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