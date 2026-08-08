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Jordan Jumpman
幼童T恤式连衣裙
¥269
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Jordan Jumpman 幼童T恤式连衣裙采用加长设计，饰以 Jumpman 标志，缔造非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 大气浅粉
- 款式： DR8369-610
Jordan Jumpman
¥269
出众舒适，一件搞定
Jordan Jumpman 幼童T恤式连衣裙采用加长设计，饰以 Jumpman 标志，缔造非凡舒适的穿着体验。
其他细节
- 采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，触感轻柔
- 罗纹衣领，随行而动
产品细节
- 面布：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大气浅粉
- 款式： DR8369-610
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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