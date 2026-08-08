 
第 1 张图片，共 5 张图片
Jordan Jumpman 幼童T恤式连衣裙 - 大气浅粉

Jordan Jumpman

幼童T恤式连衣裙

¥269

售罄：

此配色当前无货

Jordan Jumpman 幼童T恤式连衣裙采用加长设计，饰以 Jumpman 标志，缔造非凡舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 大气浅粉
  • 款式： DR8369-610

Jordan Jumpman

¥269

出众舒适，一件搞定

Jordan Jumpman 幼童T恤式连衣裙采用加长设计，饰以 Jumpman 标志，缔造非凡舒适的穿着体验。

其他细节

  • 采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，触感轻柔
  • 罗纹衣领，随行而动

产品细节

  • 面布：60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大气浅粉
  • 款式： DR8369-610

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。