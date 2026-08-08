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Jordan Jumpman
水洗渔夫运动帽
40% 折让
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此配色当前无货
出众穿搭，复古造型。 Jordan Jumpman 水洗渔夫运动帽采用轻盈梭织斜纹面料，经水洗处理，营造复古风范。
- 显示颜色： 麻黄/黑
- 款式： DC3687-200
Jordan Jumpman
40% 折让
出众格调
出众穿搭，复古造型。 Jordan Jumpman 水洗渔夫运动帽采用轻盈梭织斜纹面料，经水洗处理，营造复古风范。
其他细节
- 帽冠和帽檐采用轻盈耐用的梭织斜纹面料制成
- 面料经水洗处理，呈现复古外观
产品细节
- 63% 棉/37% 锦纶
- 手洗
- 显示颜色： 麻黄/黑
- 款式： DC3687-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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