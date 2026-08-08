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Jordan Jumpman 水洗渔夫运动帽 - 麻黄/黑

Jordan Jumpman

水洗渔夫运动帽

40% 折让

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出众穿搭，复古造型。 Jordan Jumpman 水洗渔夫运动帽采用轻盈梭织斜纹面料，经水洗处理，营造复古风范。


  • 显示颜色： 麻黄/黑
  • 款式： DC3687-200

Jordan Jumpman

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出众格调

出众穿搭，复古造型。 Jordan Jumpman 水洗渔夫运动帽采用轻盈梭织斜纹面料，经水洗处理，营造复古风范。

其他细节

  • 帽冠和帽檐采用轻盈耐用的梭织斜纹面料制成
  • 面料经水洗处理，呈现复古外观

产品细节

  • 63% 棉/37% 锦纶
  • 手洗
  • 显示颜色： 麻黄/黑
  • 款式： DC3687-200

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