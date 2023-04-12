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      Jordan Jumpman

      男子篮球短裤

      ¥349

      黑/黑/白色/红外线红 23
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      Jordan Jumpman 男子篮球短裤采用宽松版型，搭配透气面料，助你在球场内外保持干爽舒适的穿着感受，令你在比赛中发挥出众表现。

      • 显示颜色： 黑/黑/白色/红外线红 23
      • 款式： CD4907-010

      尺寸与尺码

      • 宽松版型，结合宽大剪裁

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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