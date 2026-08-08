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Jordan Jumpman
行李包
¥469
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此配色当前无货
Jordan Jumpman 行李包，清爽收纳。 大号主袋，方便随身携带衣物和装备。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DV5371-010
Jordan Jumpman
¥469
便捷携背，舒适体验
Jordan Jumpman 行李包，清爽收纳。 大号主袋，方便随身携带衣物和装备。
其他细节
- 主袋设计，为书籍、服装和鞋款营造充裕收纳空间
- 外部口袋设计，帮助物品保持井然有序
产品细节
- 可拆卸肩带
- 533 x 254 x 260 mm
- 不可机洗
- 面料/里料：聚酯纤维
- 显示颜色： 黑
- 款式： DV5371-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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