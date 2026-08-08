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Jordan Jumpman 行李包 - 黑

Jordan Jumpman

行李包

¥469

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Jordan Jumpman 行李包，清爽收纳。 大号主袋，方便随身携带衣物和装备。


  • 显示颜色：
  • 款式： DV5371-010

Jordan Jumpman

¥469

便捷携背，舒适体验

Jordan Jumpman 行李包，清爽收纳。 大号主袋，方便随身携带衣物和装备。

其他细节

  • 主袋设计，为书籍、服装和鞋款营造充裕收纳空间
  • 外部口袋设计，帮助物品保持井然有序

产品细节

  • 可拆卸肩带
  • 533 x 254 x 260 mm
  • 不可机洗
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DV5371-010

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