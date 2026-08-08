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Jordan Jumpman 行李包 - 黑

Jordan Jumpman

行李包

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Jordan Jumpman 行李包采用合成革材质，结合耐用设计，助你轻松出行。空间宽敞，可容纳随身物品，外加一些周末装备。该行李包采用顶部卷式双提手设计，搭配融入加垫设计的可拆卸固定带，打造不同携带选择。


  • 显示颜色：
  • 款式： HA6466-011

Jordan Jumpman

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耐用收纳，旅行佳选

Jordan Jumpman 行李包采用合成革材质，结合耐用设计，助你轻松出行。空间宽敞，可容纳随身物品，外加一些周末装备。该行李包采用顶部卷式双提手设计，搭配融入加垫设计的可拆卸固定带，打造不同携带选择。

其他细节

  • 合成革材质外层，经久耐用
  • 顶部卷式双提手设计，带来舒适携带体验
  • 内里搭配单个拉链口袋，便于存放智能手机或电子阅读器

产品细节

  • 可拆卸 Jumpman 行李牌
  • 尺寸：457 x 203 x 248 mm
  • 面料：合成革。里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HA6466-011

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