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Jordan Jumpman
行李包
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Jumpman 行李包采用合成革材质，结合耐用设计，助你轻松出行。空间宽敞，可容纳随身物品，外加一些周末装备。该行李包采用顶部卷式双提手设计，搭配融入加垫设计的可拆卸固定带，打造不同携带选择。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HA6466-011
Jordan Jumpman
30% 折让
耐用收纳，旅行佳选
Jordan Jumpman 行李包采用合成革材质，结合耐用设计，助你轻松出行。空间宽敞，可容纳随身物品，外加一些周末装备。该行李包采用顶部卷式双提手设计，搭配融入加垫设计的可拆卸固定带，打造不同携带选择。
其他细节
- 合成革材质外层，经久耐用
- 顶部卷式双提手设计，带来舒适携带体验
- 内里搭配单个拉链口袋，便于存放智能手机或电子阅读器
产品细节
- 可拆卸 Jumpman 行李牌
- 尺寸：457 x 203 x 248 mm
- 面料：合成革。里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HA6466-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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