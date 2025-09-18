 
Jordan Jumpman 速干护腕 （1 对） - 黑/白色

Jordan Jumpman

速干护腕 （1 对）

40% 折让

售罄：

此配色当前无货

戴上 Jordan Jumpman 速干护腕 （1 对），彰显篮球飞人迈克尔·乔丹的非凡风采。 弹性材料塑就稳固贴合感受，导湿速干技术助你保持干爽舒适，不论赛场内外，皆可为你缔造心无旁骛的运动体验。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： AC4094-010

干爽体验， 彰显传奇风采

产品细节

  • 成对出售
  • 可机洗
