Jordan Jumpman 23 Jersey 婴童连体衣采用篮球球衣样式设计，由透气的聚酯纤维网眼布面料制成，专为小小球员打造。 圆领和袖窿融入柔软罗纹针织设计，背面上部和内接缝搭配按扣扣合设计，便于穿脱和更换尿布。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。