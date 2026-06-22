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Jordan Jumpman Air 幼童短袖T恤和短裤套装 - 行动绿

Jordan

Jumpman Air 幼童短袖T恤和短裤套装

¥429
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穿上这款衣橱经典 Jordan Jumpman Air 幼童短袖T恤和短裤套装，为孩子打造协调的 Jordan 造型。棉质T恤采用落肩衣袖和圆领设计，缔造自在无拘的穿着体验；配套梭织短裤搭配弹性腰部，舒适贴合，助孩子尽情畅玩。


  • 显示颜色： 行动绿
  • 款式： IZ7222-315

Jordan

¥429

穿上这款衣橱经典 Jordan Jumpman Air 幼童短袖T恤和短裤套装，为孩子打造协调的 Jordan 造型。棉质T恤采用落肩衣袖和圆领设计，缔造自在无拘的穿着体验；配套梭织短裤搭配弹性腰部，舒适贴合，助孩子尽情畅玩。

产品细节

  • T恤：100% 棉。短裤：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 行动绿
  • 款式： IZ7222-315

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