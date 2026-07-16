穿上这款衣橱经典 Jordan Jumpman Air 幼童短袖T恤和短裤套装，为孩子打造协调的 Jordan 造型。棉质T恤采用落肩衣袖搭配圆领设计，缔造自在无拘的穿着体验；配套梭织短裤搭配弹性腰部，舒适贴合，助孩子尽情畅玩。

穿上这款衣橱经典 Jordan Jumpman Air 幼童短袖T恤和短裤套装，为孩子打造协调的 Jordan 造型。棉质T恤采用落肩衣袖搭配圆领设计，缔造自在无拘的穿着体验；配套梭织短裤搭配弹性腰部，舒适贴合，助孩子尽情畅玩。

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