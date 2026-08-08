第 1 张图片，共 1 张图片
Jordan Jumpman Air
男子针织短裤
¥399
售罄：
此配色当前无货
Jordan Jumpman Air 男子针织短裤采用柔软针织面料，结合抽绳腰部设计，易于穿脱。柔软轻盈，适合当下季节，缔造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DM2320-010
Jordan Jumpman Air
¥399
休闲多变
Jordan Jumpman Air 男子针织短裤采用柔软针织面料，结合抽绳腰部设计，易于穿脱。柔软轻盈，适合当下季节，缔造舒适穿着感受。
其他细节
- 法式毛圈面料，质感柔软
- 弹性腰部搭配可调节抽绳设计
产品细节
- Jordan 标准版型
- 插手口袋
- 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。口袋：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DM2320-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。