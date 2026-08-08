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Jordan Jumpman Air 男子针织短裤 - 黑/黑/白色

Jordan Jumpman Air

男子针织短裤

¥399

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Jordan Jumpman Air 男子针织短裤采用柔软针织面料，结合抽绳腰部设计，易于穿脱。柔软轻盈，适合当下季节，缔造舒适穿着感受。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DM2320-010

Jordan Jumpman Air

¥399

休闲多变

Jordan Jumpman Air 男子针织短裤采用柔软针织面料，结合抽绳腰部设计，易于穿脱。柔软轻盈，适合当下季节，缔造舒适穿着感受。

其他细节

  • 法式毛圈面料，质感柔软
  • 弹性腰部搭配可调节抽绳设计

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 插手口袋
  • 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。口袋：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： DM2320-010

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