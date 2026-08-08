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Jordan Jumpman Air 腰包 - 沙漠黄

Jordan Jumpman Air

腰包

¥249

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Jordan Jumpman Air 腰包设有一个大号拉链主袋，为日常物品提供充裕存储空间。背面设有另一个拉链隔层，可供安全收纳小物件。


  • 显示颜色： 沙漠黄
  • 款式： DQ8114-277

Jordan Jumpman Air

¥249

出行佳选

Jordan Jumpman Air 腰包设有一个大号拉链主袋，为日常物品提供充裕存储空间。背面设有另一个拉链隔层，可供安全收纳小物件。

产品细节

  • 尺寸：406 x 102 x 152 mm
  • 可调节插扣固定带设计
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 沙漠黄
  • 款式： DQ8114-277

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