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Jordan Jumpman Air
腰包
¥249
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此配色当前无货
Jordan Jumpman Air 腰包设有一个大号拉链主袋，为日常物品提供充裕存储空间。背面设有另一个拉链隔层，可供安全收纳小物件。
- 显示颜色： 沙漠黄
- 款式： DQ8114-277
Jordan Jumpman Air
¥249
出行佳选
Jordan Jumpman Air 腰包设有一个大号拉链主袋，为日常物品提供充裕存储空间。背面设有另一个拉链隔层，可供安全收纳小物件。
产品细节
- 尺寸：406 x 102 x 152 mm
- 可调节插扣固定带设计
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 沙漠黄
- 款式： DQ8114-277
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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