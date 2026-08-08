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Jordan Jumpman Air Classic99
Trucker 运动帽
28% 折让
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此配色当前无货
Jordan Jumpman Air Classic99 Trucker 运动帽以焕新 Jordan 风格革新演绎经典设计。弧形帽檐结合背面可调式按扣设计。
- 显示颜色： 海洋深蓝/海洋深蓝/白色
- 款式： DC3685-366
Jordan Jumpman Air Classic99
28% 折让
彰显凌跃魅力
Jordan Jumpman Air Classic99 Trucker 运动帽以焕新 Jordan 风格革新演绎经典设计。弧形帽檐结合背面可调式按扣设计。
其他细节
- 正面拼接采用轻盈梭织面料，营造非凡舒适感受
- 背面拼接搭配开孔式网眼布
- 背面按扣设计，可供自由调节贴合度
产品细节
- 内部印花接缝镶边
- 背面侧边饰有标签
- 正面饰有贴片
- 顶部帽扣
- 面料：100% 聚酯纤维。下帽檐/前片里料：100% 棉。
- 手洗
- 显示颜色： 海洋深蓝/海洋深蓝/白色
- 款式： DC3685-366
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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