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Jordan Jumpman Air Classic99 Trucker 运动帽 - 海洋深蓝/海洋深蓝/白色

Jordan Jumpman Air Classic99

Trucker 运动帽

28% 折让

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Jordan Jumpman Air Classic99 Trucker 运动帽以焕新 Jordan 风格革新演绎经典设计。弧形帽檐结合背面可调式按扣设计。


  • 显示颜色： 海洋深蓝/海洋深蓝/白色
  • 款式： DC3685-366

Jordan Jumpman Air Classic99

28% 折让

彰显凌跃魅力

Jordan Jumpman Air Classic99 Trucker 运动帽以焕新 Jordan 风格革新演绎经典设计。弧形帽檐结合背面可调式按扣设计。

其他细节

  • 正面拼接采用轻盈梭织面料，营造非凡舒适感受
  • 背面拼接搭配开孔式网眼布
  • 背面按扣设计，可供自由调节贴合度

产品细节

  • 内部印花接缝镶边
  • 背面侧边饰有标签
  • 正面饰有贴片
  • 顶部帽扣
  • 面料：100% 聚酯纤维。下帽檐/前片里料：100% 棉。
  • 手洗
  • 显示颜色： 海洋深蓝/海洋深蓝/白色
  • 款式： DC3685-366

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