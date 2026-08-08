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Jordan Jumpman Air
Lightweight 男子套头连帽衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
Jordan Jumpman Air Lightweight 男子套头连帽衫将基础设计与舒适质感巧妙结合。柔软质感结合抽绳风帽设计，营造出色包覆效果；袋鼠式口袋可供便捷储物。
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： CZ1678-091
Jordan Jumpman Air
¥499
轻盈舒适，便于叠搭
Jordan Jumpman Air Lightweight 男子套头连帽衫将基础设计与舒适质感巧妙结合。柔软质感结合抽绳风帽设计，营造出色包覆效果；袋鼠式口袋可供便捷储物。
法式毛圈面料
优质面料，柔软舒适。
印花图案，经典设计
正面印有偏侧式“Air Jordan”图案，其上叠加醒目 Jumpman 设计。
产品细节
- Jordan 标准版型
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- 加衬风帽搭配扁平抽绳
- 袋鼠式口袋
- 袖口融入 Jumpman 印花设计
- 面料/连帽里料：62% 棉/38% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： CZ1678-091
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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