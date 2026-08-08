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Jordan Jumpman Air Lightweight 男子套头连帽衫 - 碳素灰

Jordan Jumpman Air

Lightweight 男子套头连帽衫

¥499

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Jordan Jumpman Air Lightweight 男子套头连帽衫将基础设计与舒适质感巧妙结合。柔软质感结合抽绳风帽设计，营造出色包覆效果；袋鼠式口袋可供便捷储物。


  • 显示颜色： 碳素灰
  • 款式： CZ1678-091

Jordan Jumpman Air

¥499

轻盈舒适，便于叠搭

Jordan Jumpman Air Lightweight 男子套头连帽衫将基础设计与舒适质感巧妙结合。柔软质感结合抽绳风帽设计，营造出色包覆效果；袋鼠式口袋可供便捷储物。

法式毛圈面料

优质面料，柔软舒适。

印花图案，经典设计

正面印有偏侧式“Air Jordan”图案，其上叠加醒目 Jumpman 设计。

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • 加衬风帽搭配扁平抽绳
  • 袋鼠式口袋
  • 袖口融入 Jumpman 印花设计
  • 面料/连帽里料：62% 棉/38% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 碳素灰
  • 款式： CZ1678-091

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