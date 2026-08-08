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Jordan Jumpman Air Lightweight 男子套头连帽衫 - 黑/健身红

Jordan Jumpman Air

Lightweight 男子套头连帽衫

¥499

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此配色当前无货

不能错过的飞人细节。Jordan Jumpman Air Lightweight 男子套头连帽衫搭配经典设计，缔造舒适穿着体验。采用优质法式毛圈面料，是挚爱单品的理想搭配。


  • 显示颜色： 黑/健身红
  • 款式： CV5482-010

Jordan Jumpman Air

¥499

醒目胶印图案，轻盈叠搭风范

不能错过的飞人细节。Jordan Jumpman Air Lightweight 男子套头连帽衫搭配经典设计，缔造舒适穿着体验。采用优质法式毛圈面料，是挚爱单品的理想搭配。

其他细节

  • 法式毛圈面料富有弹性，塑就柔软舒适的穿着体验
  • 风帽添加衬里，舒适非凡
  • 正面添加丝网印制大号胶印图案

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 弹性罗纹袖口和下摆
  • 袋鼠式口袋
  • 风帽搭配抽绳
  • 面料/连帽里料：62% 棉/38% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/健身红
  • 款式： CV5482-010

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