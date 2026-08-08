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Jordan Jumpman Air
Lightweight 男子套头连帽衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
不能错过的飞人细节。Jordan Jumpman Air Lightweight 男子套头连帽衫搭配经典设计，缔造舒适穿着体验。采用优质法式毛圈面料，是挚爱单品的理想搭配。
- 显示颜色： 黑/健身红
- 款式： CV5482-010
Jordan Jumpman Air
¥499
醒目胶印图案，轻盈叠搭风范
不能错过的飞人细节。Jordan Jumpman Air Lightweight 男子套头连帽衫搭配经典设计，缔造舒适穿着体验。采用优质法式毛圈面料，是挚爱单品的理想搭配。
其他细节
- 法式毛圈面料富有弹性，塑就柔软舒适的穿着体验
- 风帽添加衬里，舒适非凡
- 正面添加丝网印制大号胶印图案
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性罗纹袖口和下摆
- 袋鼠式口袋
- 风帽搭配抽绳
- 面料/连帽里料：62% 棉/38% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/健身红
- 款式： CV5482-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。