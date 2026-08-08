 
第 1 张图片，共 5 张图片
Jordan Jumpman "Chimney" 男子起绒套头连帽衫 - 健身红/黑

Jordan Jumpman "Chimney"

男子起绒套头连帽衫

¥499

售罄：

此配色当前无货

Jordan Jumpman "Chimney" 男子起绒套头连帽衫结合经典篮球鞋设计和节日风格，带来舒适温暖的穿着感受，显露出你对新款 Jordan 运动鞋的期待。


  • 显示颜色： 健身红/黑
  • 款式： CT4886-687

Jordan Jumpman "Chimney"

¥499

应季之作，飞人之魂

Jordan Jumpman "Chimney" 男子起绒套头连帽衫结合经典篮球鞋设计和节日风格，带来舒适温暖的穿着感受，显露出你对新款 Jordan 运动鞋的期待。

其他细节

  • 起绒面料，缔造温暖舒适的穿着体验
  • 丝网印制图案致敬迈克尔·乔丹，彰显节日氛围
  • 可调式风帽设计，在需要时提供额外包覆效果

产品细节

  • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
  • 袋鼠式口袋
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 健身红/黑
  • 款式： CT4886-687

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。