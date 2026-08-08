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Jordan Jumpman "Chimney"
男子起绒套头连帽衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
Jordan Jumpman "Chimney" 男子起绒套头连帽衫结合经典篮球鞋设计和节日风格，带来舒适温暖的穿着感受，显露出你对新款 Jordan 运动鞋的期待。
- 显示颜色： 健身红/黑
- 款式： CT4886-687
Jordan Jumpman "Chimney"
¥499
应季之作，飞人之魂
Jordan Jumpman "Chimney" 男子起绒套头连帽衫结合经典篮球鞋设计和节日风格，带来舒适温暖的穿着感受，显露出你对新款 Jordan 运动鞋的期待。
其他细节
- 起绒面料，缔造温暖舒适的穿着体验
- 丝网印制图案致敬迈克尔·乔丹，彰显节日氛围
- 可调式风帽设计，在需要时提供额外包覆效果
产品细节
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 袋鼠式口袋
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 健身红/黑
- 款式： CT4886-687
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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