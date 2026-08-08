 
第 1 张图片，共 2 张图片
Jordan Jumpman Classic99 Metal 运动帽 - 樱桃木红/樱桃木红

Jordan Jumpman Classic99 Metal

运动帽

¥249

售罄：

此配色当前无货

戴上 Jordan Jumpman Classic99 Metal 运动帽，全身心投入比赛。采用柔韧梭织面料，结合弧形帽檐，凸显正中央的金属 Jumpman 设计。


  • 显示颜色： 樱桃木红/樱桃木红
  • 款式： CW6410-680

Jordan Jumpman Classic99 Metal

¥249

展现自信风采

戴上 Jordan Jumpman Classic99 Metal 运动帽，全身心投入比赛。采用柔韧梭织面料，结合弧形帽檐，凸显正中央的金属 Jumpman 设计。

其他细节

  • 结构化 6 片式拼接帽冠采用梭织面料，柔韧贴合
  • 背面可调式固定带，方便调整贴合度
  • 正面饰以金属 Jumpman 标志

产品细节

  • 弧形帽檐
  • 内里印花接缝镶边
  • 面料：100% 锦纶。前片里料拼接：65% 聚酯纤维/35% 棉。
  • 必要时用湿布清洁
  • 显示颜色： 樱桃木红/樱桃木红
  • 款式： CW6410-680

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。