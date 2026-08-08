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Jordan Jumpman Classic99 Metal
运动帽
¥249
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戴上 Jordan Jumpman Classic99 Metal 运动帽，全身心投入比赛。采用柔韧梭织面料，结合弧形帽檐，凸显正中央的金属 Jumpman 设计。
- 显示颜色： 樱桃木红/樱桃木红
- 款式： CW6410-680
Jordan Jumpman Classic99 Metal
¥249
展现自信风采
戴上 Jordan Jumpman Classic99 Metal 运动帽，全身心投入比赛。采用柔韧梭织面料，结合弧形帽檐，凸显正中央的金属 Jumpman 设计。
其他细节
- 结构化 6 片式拼接帽冠采用梭织面料，柔韧贴合
- 背面可调式固定带，方便调整贴合度
- 正面饰以金属 Jumpman 标志
产品细节
- 弧形帽檐
- 内里印花接缝镶边
- 面料：100% 锦纶。前片里料拼接：65% 聚酯纤维/35% 棉。
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 樱桃木红/樱桃木红
- 款式： CW6410-680
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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