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      Jordan Jumpman Classics 男子圆领上衣采用柔软起绒内里，在球场内外带给你舒适温暖的日常穿着体验。

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      尺寸与尺码

      • 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受

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