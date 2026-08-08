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Jordan Jumpman Classics
男子圆领上衣
42% 折让
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此配色当前无货
Jordan Jumpman Classics 男子圆领上衣采用柔软起绒内里，在球场内外带给你舒适温暖的日常穿着体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： BV6007-010
Jordan Jumpman Classics
42% 折让
球场内外，柔软温暖
Jordan Jumpman Classics 男子圆领上衣采用柔软起绒内里，在球场内外带给你舒适温暖的日常穿着体验。
温暖舒适
针织面料搭配起绒内里，温暖柔软。
非凡细节
加大 Jumpman Air 图案，彰显 Jordan 荣耀。
产品细节
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： BV6007-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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