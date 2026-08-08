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Jordan Jumpman Classics 男子起绒套头连帽衫 - 白色/红外线红 23/金属银/红外线红 23

Jordan Jumpman Classics

男子起绒套头连帽衫

¥549

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Jordan Jumpman Classics 男子起绒套头连帽衫采用柔软面料制成，带来舒适温暖体验


  • 显示颜色： 白色/红外线红 23/金属银/红外线红 23
  • 款式： BV6011-100

Jordan Jumpman Classics

¥549

球场内外，柔软温暖

Jordan Jumpman Classics 男子起绒套头连帽衫采用柔软面料制成，带来舒适温暖体验

出众御寒

起绒面料，柔软温暖。

方便储物

袋鼠式口袋，提供便利储物空间。

产品细节

  • 罗纹袖口和下摆
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/红外线红 23/金属银/红外线红 23
  • 款式： BV6011-100

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