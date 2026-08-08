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Jordan Jumpman Classics
男子起绒套头连帽衫
¥549
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此配色当前无货
Jordan Jumpman Classics 男子起绒套头连帽衫采用柔软面料制成，带来舒适温暖体验
- 显示颜色： 白色/红外线红 23/金属银/红外线红 23
- 款式： BV6011-100
Jordan Jumpman Classics
¥549
球场内外，柔软温暖
Jordan Jumpman Classics 男子起绒套头连帽衫采用柔软面料制成，带来舒适温暖体验
出众御寒
起绒面料，柔软温暖。
方便储物
袋鼠式口袋，提供便利储物空间。
产品细节
- 罗纹袖口和下摆
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/红外线红 23/金属银/红外线红 23
- 款式： BV6011-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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