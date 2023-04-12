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      Jordan Jumpman Classics

      男子起绒套头连帽衫

      ¥499

      Jordan Jumpman Classics 男子起绒套头连帽衫采用柔软起绒面料，缔造非凡舒适感受。搭配可调节栓扣风帽设计，带来轻松休闲的穿着体验。正面饰有混搭图案，巧妙融合 Jumpman 设计和 Nike Air 经典标志。

      • 显示颜色： 黑/黑/黑
      • 款式： CK6737-011

      尺寸与尺码

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