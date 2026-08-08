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Jordan Jumpman Classics
男子起绒套头连帽衫
¥499
售罄：
此配色当前无货
Jordan Jumpman Classics 男子起绒套头连帽衫采用柔软起绒面料，缔造非凡舒适感受。搭配可调节栓扣风帽设计，带来轻松休闲的穿着体验。正面饰有混搭图案，巧妙融合 Jumpman 设计和 Nike Air 经典标志。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： CK6737-011
Jordan Jumpman Classics
¥499
日常运动，AJ 传承
Jordan Jumpman Classics 男子起绒套头连帽衫采用柔软起绒面料，缔造非凡舒适感受。搭配可调节栓扣风帽设计，带来轻松休闲的穿着体验。正面饰有混搭图案，巧妙融合 Jumpman 设计和 Nike Air 经典标志。
其他细节
- 针织面料采用内里起绒处理，塑就柔软体验
- 可调节风帽搭配抽绳，采用拴扣收紧设计
产品细节
- Jordan 标准版型
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- 袋鼠式口袋
- 印花图案
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： CK6737-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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