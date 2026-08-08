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Jordan Jumpman Classics 男子起绒长裤 - 黑/全域紫

Jordan Jumpman Classics

男子起绒长裤

¥499

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Jordan Jumpman Classics 男子起绒长裤采用温暖舒适的起绒面料，带来休闲版型和轻松自在的穿着体验。插手口袋，便于随身存储小物件。


  • 显示颜色： 黑/全域紫
  • 款式： CU1559-011

Jordan Jumpman Classics

¥499

休闲温暖，AJ 传统

Jordan Jumpman Classics 男子起绒长裤采用温暖舒适的起绒面料，带来休闲版型和轻松自在的穿着体验。插手口袋，便于随身存储小物件。

其他细节

  • 采用内里起绒处理，质感柔软
  • 插手口袋设计，提供便利的储物空间

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳
  • 丝网印刷的 "NIKE AIR" Jumpman 设计
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/全域紫
  • 款式： CU1559-011

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