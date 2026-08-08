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Jordan Jumpman Classics
男子起绒长裤
¥499
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此配色当前无货
Jordan Jumpman Classics 男子起绒长裤采用温暖舒适的起绒面料，带来休闲版型和轻松自在的穿着体验。插手口袋，便于随身存储小物件。
- 显示颜色： 黑/全域紫
- 款式： CU1559-011
Jordan Jumpman Classics
¥499
休闲温暖，AJ 传统
Jordan Jumpman Classics 男子起绒长裤采用温暖舒适的起绒面料，带来休闲版型和轻松自在的穿着体验。插手口袋，便于随身存储小物件。
其他细节
- 采用内里起绒处理，质感柔软
- 插手口袋设计，提供便利的储物空间
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 丝网印刷的 "NIKE AIR" Jumpman 设计
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/全域紫
- 款式： CU1559-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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