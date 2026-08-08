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Jordan Jumpman Classics 男子迷彩夹克 - 中橄榄绿/黑/大学红

Jordan Jumpman Classics

男子迷彩夹克

¥699

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Jordan Jumpman Classics 男子迷彩夹克采用轻盈的起皱梭织面料，搭配网眼布里料和可调式下摆。胸前饰有醒目的 Jumpman by Nike 图案，在迷彩印花中显得格外亮眼。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/黑/大学红
  • 款式： CU2031-222

Jordan Jumpman Classics

¥699

不凡迷彩

Jordan Jumpman Classics 男子迷彩夹克采用轻盈的起皱梭织面料，搭配网眼布里料和可调式下摆。胸前饰有醒目的 Jumpman by Nike 图案，在迷彩印花中显得格外亮眼。

其他细节

  • 衣身采用轻盈起皱梭织面料，搭配柔软透气的网眼布衬里
  • 风帽搭配抽绳，营造出色包覆效果
  • 下摆采用抽绳和栓扣设计，可供自行调节，打造个性化专属贴合感

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 正面全长拉链开襟
  • 弹性袖口
  • 插手口袋
  • 印花图案
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 中橄榄绿/黑/大学红
  • 款式： CU2031-222

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