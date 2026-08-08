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Jordan Jumpman Classics
男子迷彩夹克
¥699
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此配色当前无货
Jordan Jumpman Classics 男子迷彩夹克采用轻盈的起皱梭织面料，搭配网眼布里料和可调式下摆。胸前饰有醒目的 Jumpman by Nike 图案，在迷彩印花中显得格外亮眼。
- 显示颜色： 中橄榄绿/黑/大学红
- 款式： CU2031-222
Jordan Jumpman Classics
¥699
不凡迷彩
Jordan Jumpman Classics 男子迷彩夹克采用轻盈的起皱梭织面料，搭配网眼布里料和可调式下摆。胸前饰有醒目的 Jumpman by Nike 图案，在迷彩印花中显得格外亮眼。
其他细节
- 衣身采用轻盈起皱梭织面料，搭配柔软透气的网眼布衬里
- 风帽搭配抽绳，营造出色包覆效果
- 下摆采用抽绳和栓扣设计，可供自行调节，打造个性化专属贴合感
产品细节
- Jordan 标准版型
- 正面全长拉链开襟
- 弹性袖口
- 插手口袋
- 印花图案
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿/黑/大学红
- 款式： CU2031-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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