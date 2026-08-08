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Jordan Jumpman Classics
男子长袖T恤
¥349
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Jordan Jumpman Classics 男子长袖T恤焕新演绎衣橱佳选单品。采用柔软舒适棉料，搭配印花图案，打造休闲百搭单品。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DN1447-010
Jordan Jumpman Classics
¥349
经典重现
Jordan Jumpman Classics 男子长袖T恤焕新演绎衣橱佳选单品。采用柔软舒适棉料，搭配印花图案，打造休闲百搭单品。
产品细节
- 罗纹领口
- 印花图案
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DN1447-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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