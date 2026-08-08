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Jordan Jumpman Classics
Cushioned Crew 儿童运动童袜（2 双）
¥129
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此配色当前无货
Jordan Jumpman Classics Cushioned Crew 儿童运动童袜（2 双）抢占先机，助你轻松出行。柔软舒适设计结合强力支撑，无论散步、大冒险还是其他活动，皆可为你打造舒适穿着体验。
- 显示颜色： 多色
- 款式： CW7762-010
Jordan Jumpman Classics
¥129
关键部位，舒适出众
Jordan Jumpman Classics Cushioned Crew 儿童运动童袜（2 双）抢占先机，助你轻松出行。柔软舒适设计结合强力支撑，无论散步、大冒险还是其他活动，皆可为你打造舒适穿着体验。
其他细节
- 足尖和后跟融入出众缓震设计，在奔跑跳跃时赋予双足舒适感受
- 罗纹板带包覆中足，塑就舒适贴合且出色支撑的迈步体验
- 足面采用透气设计，帮助双足保持凉爽
产品细节
- 脚面：主要部分/弹力加固部分：聚酯纤维/氨纶。嵌入纱（正黑色/彩色）：聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 多色
- 款式： CW7762-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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