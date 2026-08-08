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Jordan Jumpman Classics Cushioned Crew 儿童运动童袜（2 双） - 多色

Jordan Jumpman Classics

Cushioned Crew 儿童运动童袜（2 双）

¥129

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Jordan Jumpman Classics Cushioned Crew 儿童运动童袜（2 双）抢占先机，助你轻松出行。柔软舒适设计结合强力支撑，无论散步、大冒险还是其他活动，皆可为你打造舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 多色
  • 款式： CW7762-010

Jordan Jumpman Classics

¥129

关键部位，舒适出众

Jordan Jumpman Classics Cushioned Crew 儿童运动童袜（2 双）抢占先机，助你轻松出行。柔软舒适设计结合强力支撑，无论散步、大冒险还是其他活动，皆可为你打造舒适穿着体验。

其他细节

  • 足尖和后跟融入出众缓震设计，在奔跑跳跃时赋予双足舒适感受
  • 罗纹板带包覆中足，塑就舒适贴合且出色支撑的迈步体验
  • 足面采用透气设计，帮助双足保持凉爽

产品细节

  • 脚面：主要部分/弹力加固部分：聚酯纤维/氨纶。嵌入纱（正黑色/彩色）：聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 多色
  • 款式： CW7762-010

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