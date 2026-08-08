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Jordan Jumpman Diamond 男子混色网眼布短裤 - 军裤卡其/黑/黑/白色

Jordan Jumpman Diamond

男子混色网眼布短裤

¥449

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Jordan Jumpman Diamond 男子混色网眼布短裤采用柔软透气的网眼布面料，结合灵感源自 Michael Jordan 经典队服的裁剪和缝制拼接设计匠心打造。配有拉链口袋，便于携带基本物品。


  • 显示颜色： 军裤卡其/黑/黑/白色
  • 款式： CU2350-325

Jordan Jumpman Diamond

¥449

运动风范，街头潮流

Jordan Jumpman Diamond 男子混色网眼布短裤采用柔软透气的网眼布面料，结合灵感源自 Michael Jordan 经典队服的裁剪和缝制拼接设计匠心打造。配有拉链口袋，便于携带基本物品。

其他细节

  • 双层网眼布设计，结合裁剪和缝制拼接及透气衬里
  • 拉链插手口袋，便于安全存储基本物品

产品细节

  • 标准版型
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳设计
  • 裁剪缝制拼接结构
  • 出众 Jumpman 设计
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 军裤卡其/黑/黑/白色
  • 款式： CU2350-325

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