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Jordan Jumpman Diamond
男子混色网眼布短裤
¥449
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此配色当前无货
Jordan Jumpman Diamond 男子混色网眼布短裤采用柔软透气的网眼布面料，结合灵感源自 Michael Jordan 经典队服的裁剪和缝制拼接设计匠心打造。配有拉链口袋，便于携带基本物品。
- 显示颜色： 军裤卡其/黑/黑/白色
- 款式： CU2350-325
Jordan Jumpman Diamond
¥449
运动风范，街头潮流
Jordan Jumpman Diamond 男子混色网眼布短裤采用柔软透气的网眼布面料，结合灵感源自 Michael Jordan 经典队服的裁剪和缝制拼接设计匠心打造。配有拉链口袋，便于携带基本物品。
其他细节
- 双层网眼布设计，结合裁剪和缝制拼接及透气衬里
- 拉链插手口袋，便于安全存储基本物品
产品细节
- 标准版型
- 弹性腰部搭配前开口抽绳设计
- 裁剪缝制拼接结构
- 出众 Jumpman 设计
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 军裤卡其/黑/黑/白色
- 款式： CU2350-325
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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