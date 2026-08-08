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Jordan Jumpman Holiday
男子套头连帽衫
¥549
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此配色当前无货
穿上 Jordan Jumpman Holiday 男子套头连帽衫，打造与全新 AJ1 运动鞋相得益彰的出众造型。采用柔软起绒针织面料，饰以 AJ1 缝制图案，灵感源自 MJ 将鞋子挂在肩上这一经典照片，营造节日气氛。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CT3458-010
Jordan Jumpman Holiday
¥549
经典单品，节日风范
穿上 Jordan Jumpman Holiday 男子套头连帽衫，打造与全新 AJ1 运动鞋相得益彰的出众造型。采用柔软起绒针织面料，饰以 AJ1 缝制图案，灵感源自 MJ 将鞋子挂在肩上这一经典照片，营造节日气氛。
针织面料，内里起绒
针织面料采用内里起绒处理，柔软温暖。
可调式风帽
风帽可采用编织抽绳收紧，搭配栓扣加以稳固。
节日快乐
正面饰有经典 AJ1 运动鞋刺绣图案，宛如壁炉旁悬挂的圣诞袜。
产品细节
- Jordan 标准版型
- 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
- 袋鼠式口袋
- 刺绣 Jumpman 设计
- 刺绣 AJ1 图案
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： CT3458-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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