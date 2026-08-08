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Jordan Jumpman Holiday 男子套头连帽衫 - 黑

Jordan Jumpman Holiday

男子套头连帽衫

¥549

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穿上 Jordan Jumpman Holiday 男子套头连帽衫，打造与全新 AJ1 运动鞋相得益彰的出众造型。采用柔软起绒针织面料，饰以 AJ1 缝制图案，灵感源自 MJ 将鞋子挂在肩上这一经典照片，营造节日气氛。


  • 显示颜色：
  • 款式： CT3458-010

Jordan Jumpman Holiday

¥549

经典单品，节日风范

穿上 Jordan Jumpman Holiday 男子套头连帽衫，打造与全新 AJ1 运动鞋相得益彰的出众造型。采用柔软起绒针织面料，饰以 AJ1 缝制图案，灵感源自 MJ 将鞋子挂在肩上这一经典照片，营造节日气氛。

针织面料，内里起绒

针织面料采用内里起绒处理，柔软温暖。

可调式风帽

风帽可采用编织抽绳收紧，搭配栓扣加以稳固。

节日快乐

正面饰有经典 AJ1 运动鞋刺绣图案，宛如壁炉旁悬挂的圣诞袜。

产品细节

  • Jordan 标准版型
  • 袖口和下摆采用弹性罗纹设计
  • 袋鼠式口袋
  • 刺绣 Jumpman 设计
  • 刺绣 AJ1 图案
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CT3458-010

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