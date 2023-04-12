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      Jordan Jumpman Holiday

      男子套头连帽衫

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      穿上 Jordan Jumpman Holiday 男子套头连帽衫，打造与全新 AJ1 运动鞋相得益彰的出众造型。采用柔软起绒针织面料，饰以 AJ1 缝制图案，灵感源自 MJ 将鞋子挂在肩上这一经典照片，营造节日气氛。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： CT3458-010

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