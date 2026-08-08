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Jordan Jumpman Poolside 男子短裤 - 黑/白色

Jordan Jumpman

Poolside 男子短裤

¥399

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整装待发，舒适畅行。 Jordan Jumpman Poolside 男子短裤采用轻盈斜纹面料搭配网眼布里料，尽显夏日风范。 该短裤舒适百搭，塑就出众外观。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DQ5687-010

Jordan Jumpman

¥399

整装待发，舒适畅行。 Jordan Jumpman Poolside 男子短裤采用轻盈斜纹面料搭配网眼布里料，尽显夏日风范。 该短裤舒适百搭，塑就出众外观。

其他细节

  • 轻盈斜纹面料搭配柔软透气的网眼布里料
  • 包边弹性腰部搭配系带抽绳，弹力十足且舒适非凡

产品细节

  • 插手口袋
  • 刺绣 Jumpman 设计
  • 面料/里料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DQ5687-010

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