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Jordan Jumpman
Poolside 男子短裤
¥399
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此配色当前无货
整装待发，舒适畅行。 Jordan Jumpman Poolside 男子短裤采用轻盈斜纹面料搭配网眼布里料，尽显夏日风范。 该短裤舒适百搭，塑就出众外观。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ5687-010
Jordan Jumpman
¥399
整装待发，舒适畅行。 Jordan Jumpman Poolside 男子短裤采用轻盈斜纹面料搭配网眼布里料，尽显夏日风范。 该短裤舒适百搭，塑就出众外观。
其他细节
- 轻盈斜纹面料搭配柔软透气的网眼布里料
- 包边弹性腰部搭配系带抽绳，弹力十足且舒适非凡
产品细节
- 插手口袋
- 刺绣 Jumpman 设计
- 面料/里料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ5687-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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