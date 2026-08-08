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Jordan Jumpman Pro 运动帽 - 深藏青

Jordan Jumpman Pro

运动帽

¥249

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Jordan Jumpman Pro 运动帽令你燃爆全场。采用耐用斜纹面料结合挺括高帽冠和平整帽檐，搭配按扣式固定带，塑就恰到好处的贴合感。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： DJ6120-410

Jordan Jumpman Pro

¥249

经典传承

Jordan Jumpman Pro 运动帽令你燃爆全场。采用耐用斜纹面料结合挺括高帽冠和平整帽檐，搭配按扣式固定带，塑就恰到好处的贴合感。

其他细节

  • 六片式拼接高帽冠，采用耐用的棉质斜纹面料制成
  • 缝有 Jumpman 贴片和标签

产品细节

  • 内侧接缝镶边融入印花设计
  • 刺绣孔眼
  • 按扣式扣带
  • 顶部帽扣
  • 平整帽檐
  • 面料：100% 棉。前片拼接（背面）：92% 聚酯纤维/8% 棉。
  • 手洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： DJ6120-410

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