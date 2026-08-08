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Jordan Jumpman Pro
运动帽
¥249
售罄：
此配色当前无货
Jordan Jumpman Pro 运动帽令你燃爆全场。采用耐用斜纹面料结合挺括高帽冠和平整帽檐，搭配按扣式固定带，塑就恰到好处的贴合感。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： DJ6120-410
Jordan Jumpman Pro
¥249
经典传承
Jordan Jumpman Pro 运动帽令你燃爆全场。采用耐用斜纹面料结合挺括高帽冠和平整帽檐，搭配按扣式固定带，塑就恰到好处的贴合感。
其他细节
- 六片式拼接高帽冠，采用耐用的棉质斜纹面料制成
- 缝有 Jumpman 贴片和标签
产品细节
- 内侧接缝镶边融入印花设计
- 刺绣孔眼
- 按扣式扣带
- 顶部帽扣
- 平整帽檐
- 面料：100% 棉。前片拼接（背面）：92% 聚酯纤维/8% 棉。
- 手洗
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： DJ6120-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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