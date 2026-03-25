Jordan Jumpman Swoosh Intersect 幼童短袖T恤和短裤套装包含两件日常百搭单品，可与孩子衣橱里的其他单品混搭，轻松打造趣味十足的运动风造型。T恤采用休闲剪裁，选用柔软针织面料；配套梭织短裤融入弹性设计，助力畅动自如；弹性腰部设计，舒适贴合，助孩子随心畅玩。

Jordan Jumpman Swoosh Intersect 幼童短袖T恤和短裤套装包含两件日常百搭单品，可与孩子衣橱里的其他单品混搭，轻松打造趣味十足的运动风造型。T恤采用休闲剪裁，选用柔软针织面料；配套梭织短裤融入弹性设计，助力畅动自如；弹性腰部设计，舒适贴合，助孩子随心畅玩。

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