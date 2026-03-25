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Jordan Jumpman Swoosh Intersect 幼童短袖T恤和短裤套装 - 黑

Jordan

Jumpman Swoosh Intersect 幼童短袖T恤和短裤套装

¥399

Jordan Jumpman Swoosh Intersect 幼童短袖T恤和短裤套装包含两件日常百搭单品，可与孩子衣橱里的其他单品混搭，轻松打造趣味十足的运动风造型。T恤采用休闲剪裁，选用柔软针织面料；配套梭织短裤融入弹性设计，助力畅动自如；弹性腰部设计，舒适贴合，助孩子随心畅玩。


  • 显示颜色：
  • 款式： IZ8360-010

Jordan

¥399

Jordan Jumpman Swoosh Intersect 幼童短袖T恤和短裤套装包含两件日常百搭单品，可与孩子衣橱里的其他单品混搭，轻松打造趣味十足的运动风造型。T恤采用休闲剪裁，选用柔软针织面料；配套梭织短裤融入弹性设计，助力畅动自如；弹性腰部设计，舒适贴合，助孩子随心畅玩。

产品细节

  • T恤：面布：60% 棉/40% 聚酯纤维。短裤：面布：86% 聚酯纤维/14% 氨纶。里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IZ8360-010

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