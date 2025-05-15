Jordan Legacy 2.0 8P
篮球
¥329
Jordan Legacy 2.0 8P 篮球采用匠心设计，助你在室内或户外畅快开练。整版匠心纹路，令你实现出色控球表现。
- 显示颜色： 尊贵翡翠绿/黑/微绿/黑
- 款式： FB2300-353
Jordan Legacy 2.0 8P
¥329
Jordan Legacy 2.0 8P 篮球采用匠心设计，助你在室内或户外畅快开练。整版匠心纹路，令你实现出色控球表现。
其他细节
整版抓握纹路，塑就出色触球感和控球力，助你轻松驾驭不同场地耐用外层，可轻松驾驭不同球场凹槽设计，塑就出众控球表现
产品细节
- 面层材质：人造革
- 室内和户外均适用
- 显示颜色： 尊贵翡翠绿/黑/微绿/黑
- 款式： FB2300-353
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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