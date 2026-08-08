第 1 张图片，共 2 张图片
Jordan Legacy 8P
篮球
¥329
售罄：
此配色当前无货
Jordan Legacy 8P 篮球适用于室内外球场，采用合成材质，可在多种地面和高强度使用下发挥过硬表现。
- 显示颜色： 黑/金属色/金属色
- 款式： DQ8688-071
Jordan Legacy 8P
¥329
随时体验， 助力比赛
Jordan Legacy 8P 篮球适用于室内外球场，采用合成材质，可在多种地面和高强度使用下发挥过硬表现。
其他细节
- 合成材质设计，实现出众触球感和抓附力
- 深切凹槽设计，塑就稳定控球表现
- 精致设计，增强耐用性，帮助保持球形
产品细节
- 室内和户外均适用
- 面层材质：人造革
- 显示颜色： 黑/金属色/金属色
- 款式： DQ8688-071
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。