Jordan Legacy AJ11 男子长裤的设计灵感源自现代运动装的科技面料和醒目品牌标志，采用清爽梭织面料，并搭配耐穿锦纶。口袋设计提供储物选择，优质运动员标志借鉴了备受青睐的 Air Jordan 11 的经典冰底。

Jordan Legacy AJ11 男子长裤的设计灵感源自现代运动装的科技面料和醒目品牌标志，采用清爽梭织面料，并搭配耐穿锦纶。口袋设计提供储物选择，优质运动员标志借鉴了备受青睐的 Air Jordan 11 的经典冰底。

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