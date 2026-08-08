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Jordan Legacy AJ11 男子长裤 - 黑/白色/健身红

Jordan Legacy AJ11

男子长裤

20% 折让

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Jordan Legacy AJ11 男子长裤的设计灵感源自现代运动装的科技面料和醒目品牌标志，采用清爽梭织面料，并搭配耐穿锦纶。口袋设计提供储物选择，优质运动员标志借鉴了备受青睐的 Air Jordan 11 的经典冰底。


  • 显示颜色： 黑/白色/健身红
  • 款式： CU1505-010

Jordan Legacy AJ11

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摩登风范，灵感源自 AJ11

Jordan Legacy AJ11 男子长裤的设计灵感源自现代运动装的科技面料和醒目品牌标志，采用清爽梭织面料，并搭配耐穿锦纶。口袋设计提供储物选择，优质运动员标志借鉴了备受青睐的 Air Jordan 11 的经典冰底。

利落轻盈，舒适非凡

清爽的梭织面料结合网眼布里料，轻盈耐穿，舒适亲肤。别具一格的缝线和拼接设计，塑就别致外观。

匠心设计，便于存储

口袋设计，提供安全方便的存取空间。后身口袋，便于携带小物件。

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色/健身红
  • 款式： CU1505-010

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