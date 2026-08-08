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Jordan Legacy AJ11
男子长裤
20% 折让
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此配色当前无货
Jordan Legacy AJ11 男子长裤的设计灵感源自现代运动装的科技面料和醒目品牌标志，采用清爽梭织面料，并搭配耐穿锦纶。口袋设计提供储物选择，优质运动员标志借鉴了备受青睐的 Air Jordan 11 的经典冰底。
- 显示颜色： 黑/白色/健身红
- 款式： CU1505-010
Jordan Legacy AJ11
20% 折让
摩登风范，灵感源自 AJ11
Jordan Legacy AJ11 男子长裤的设计灵感源自现代运动装的科技面料和醒目品牌标志，采用清爽梭织面料，并搭配耐穿锦纶。口袋设计提供储物选择，优质运动员标志借鉴了备受青睐的 Air Jordan 11 的经典冰底。
利落轻盈，舒适非凡
清爽的梭织面料结合网眼布里料，轻盈耐穿，舒适亲肤。别具一格的缝线和拼接设计，塑就别致外观。
匠心设计，便于存储
口袋设计，提供安全方便的存取空间。后身口袋，便于携带小物件。
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色/健身红
- 款式： CU1505-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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