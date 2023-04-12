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      Jordan Legacy AJ11

      男子长裤

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      Jordan Legacy AJ11 男子长裤的设计灵感源自现代运动装的科技面料和醒目品牌标志，采用清爽梭织面料，并搭配耐穿锦纶。口袋设计提供储物选择，优质运动员标志借鉴了备受青睐的 Air Jordan 11 的经典冰底。

      • 显示颜色： 黑/白色/健身红
      • 款式： CU1505-010

      尺寸与尺码

      • 出众版型，休闲舒适

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