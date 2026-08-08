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Jordan Legacy AJ13
男子短袖上衣
¥499
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Jordan Legacy AJ13 男子短袖上衣采用厚实面料，塑就出色外观。宽松版型，刺绣图案呼应 Air Jordan 13 Retro。
- 显示颜色： 白色
- 款式： CW0827-100
Jordan Legacy AJ13
¥499
搭配你的 Retro Jordan 运动鞋
Jordan Legacy AJ13 男子短袖上衣采用厚实面料，塑就出色外观。宽松版型，刺绣图案呼应 Air Jordan 13 Retro。
其他细节
- 厚实棉质面料，质感柔软且结构出众
- 胸部和袖子上图案的设计灵感源自 AJ13
产品细节
- 宽松版型
- 罗纹领口
- 刺绣图案
- AJ13 标签
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： CW0827-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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